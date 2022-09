Bost Axola - Aitormena

Bost Axola, c'est un groupe de copines qui aiment chanter ensemble, et le font très bien !

Elles sont originaires d'Urrugne et se connaissent depuis toujours.

Elles chantent depuis leur plus jeune âge, et après une expérience riche en enseignements au sein de la chorale Tximi Txama, elles ont poursuivi l'aventure, en créant leur groupe, Bost Axola.

Depuis 3-4 ans, elles revisitent des tubes connus, en basque, anglais ou espagnol.

Leur album, "Gitarra Baten soinuaz", est sorti durant l'été 2022.

"Aitormena", la chanson culte d'Hertzainak

Parmi les titres de leur album, il y a la reprise du tube d'Hertzainak, "Aitormena", qui bien que sorti en 1989 - à une époque qu'elles n'ont pas connue mais dont elles ont entendu parler par leurs parents - reste un classique jusqu'à aujourd'hui.

Ce titre évoque une rupture amoureuse, ou en lisant entre les lignes, l'arrêt de la drogue dure.

Bost Axola le chante à sa façon, tout en harmonies vocales, en s'inspirant aussi de la prestation du groupe Demode Quartet, spécialisé dans les chants a cappella, et y apportant la légèreté de leur âge.

