Botakantu - Musikaren Gaitza

Botakantu c'est tout nouveau et c'est déjà un groupe incontournable des fêtes de village et autres zikiro !

C'est l'amitié et l'amour du chant qui sont à l'origine du groupe, formé par 9 copains.

Guitares, accordéon et cajon, 9 belles voix et l'envie de faire plaisir, c'est ça la recette secrète de Botakantu.

Chants d'ici et d'ailleurs, interprétés en toute simplicité, au milieu du public, la formule est validée partout où ils passent...

"Musikaren Gaitza", première composition du groupe

Botakantu est né en 2021, en pleine période de confinement, à l'époque des couvre-feux, des restrictions de sortie, et des masques collés sur les visages.... Un moment difficile à vivre pour les chanteurs, mais ils ont décidé d'en faire une force, d'utiliser ce temps pour écrire, composer, et parler de leur ressenti.

Ce confinement les a au final renforcés : leur amitié est encore plus grande, leur passion du chant aussi, et ils ont franchi le pas de la création, de l'écriture.