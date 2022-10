BXT Bixente Iriart - Communication Dub

8 mars 2002... Rupture d'anévrisme... Bixente Iriart rejoint les étoiles à seulement 29 ans.

Bixente Iriart était un jeune homme plein de vie, passionné de musique. Il avait débuté par la basse, et voulant développer la visibilité des groupes locaux, avec ses copains Txomin Larronde, Paxkal Indo et quelques autres, en 1988, ils avaient créé ZTK, un collectif visant à produire des disques, soutenir les artistes, la création et l'édition en langue basque, une association qui existe toujours en 2022.

BXT, Bixente Iriart - Marieder Iriart

Bixente a joué de la basse dans plusieurs groupes, Txingoma 2, Il est passé par Txakun et King Mafrundi, a accompagné des artistes confirmés comme Anje Duhalde, avec une classe toute particulière, un mélange de sérieux et de décontraction.

Au début des années 1990, il s'intéresse à la musique électronique, et commence à "bidouiller" sur machines, ordinateur, musique assistée par ordinateur, il créé des sons, enregistre des instruments qu'il mélange à des samples...

Au Pays Basque, tout est à faire, et Bixente Iriart trouve là un créneau qui lui correspond, qui lui permet de s'exprimer de manière différente.

BED, Basque Electronic Diaspora, une aventure collective

Parti à Paris pour développer sa musique, Bixente Iriart croise dans le milieu nocturne et électro pas mal d'artistes vivant un peu partout dans le monde, et ayant des racines au Pays Basque : ils montent alors le collectif Basque Electronic Diaspora, BED, et sortiront 3 compilations rassemblant tous ces artistes aux univers variés, électro, entre 1999 et 2002.

C'est à ce moment qu'il a choisi son nom d'artiste, BXT.

"Communication Dub", lien entre racines et avenir

Bixente Iriart a créé ce morceau devenu assez connu, "Communication Dub", signé BXT, en y mélangeant sa culture musicale locale, engagée, et les rythmes électro, en mode dub.

Les samples sont remarquables, il avait choisi des artistes pour lui incontournables : les basques Benito Lertxundi et Mikel Laboa, et le basco-quechuan Atahualpa Yupanki.

BXT, Bixente Iriart nous a quittés il y a 20 ans, déjà : il a marqué les esprits de tous ceux qui l'ont croisé un jour, et sa musique reste éternelle.