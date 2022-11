Demode Quartet - Aberatsa Banintz

Le Pays Basque est réputé pour ses chants et ses interprètes aux belles voix.

Demode Quartet se singularise, par ses adaptations de titres connus, d'ici ou d'ailleurs.

Le groupe propose différentes prestations, a cappella ou en s'accompagnant d'instruments, et revisite les classiques basques et internationaux, avec beaucoup de justesse, de classe et de talent.

Demode Quartet est né en 2008, et a enregistré plusieurs albums, destinés à un large public.

"Aberatsa Banintz", un air de comédie musicale

La comédie musicale "Un Violon sur le Toit" a été créée en 1964 à New York par Joseph Stein, elle raconte l'histoire d'un laitier juif qui joue du violon sur les toits, et qui désespère de ne pas avoir plus de moyens pour vivre dignement avec sa famille.

Une des chansons de l'oeuvre, "Ah si j'étais riche", a remporté un grand succès, et a été traduite dans de nombreux pays.

Demode Quartet l'a traduite en euskara et adaptée musicalement, pour 4 voix.