Doktor Deslai - Afrika Hiltzen

C'est en 1996 que quelques amis, tous fans de reggae, ont créé Doktor Deslai, à Hendaye.

A l'image de la ville, Doktor Deslai rassemble des musiciens des deux côtés de la Bidasoa : Stéphane Bivalski, Iñaki Valderrama et Josetxo Mintegi.

Bien que dans les années 90, le métal, rock, punk rock et ska étaient très répandus, Doktor Deslai a su trouver sa place dans le panorama musical, et a eu un joli succès.

Reggae, dub et ragga au coeur de Doktor Deslai

Le groupe a sorti trois albums studio, deux entièrement en euskara (Addis Abeba en 1996 et Wadada Egunero en 2000) et un plutôt en espagnol (Viviendo en Babilonia, en 1999).

En concert, Doktor Deslai avait une vrai présence, et une qualité musicale au top, grâce à ses musiciens de talent.

"Afrika Hiltzen" reprend une thématique classique du reggae, la solidarité avec les frères et soeurs d'Afrique qui souffrent et meurent, dans l'indifférence des occidentaux coincés confortablement dans leurs fauteuils.