Dominic Earl - Txoriñoa Kaloian

Dominic Earl est anglais, né en 1987, très jeune il commence à jouer de la guitare et très vite, excelle avec cet instrument, avec des rythmes pop et rock.

Ses premières expériences de groupes, il les vit en Angleterre, où il découvre aussi les dessous du monde de la production de disques et des labels.

A 20 ans, il plaque tout et s'installe au Pays Basque.

Il y rencontre Kiki Graciet, harmoniciste, et créé avec lui le groupe Hot Fiesta.

Dominic Earl et Niko Etxart : une rencontre décisive !

C'est Kiki Graciet qui présente Dominic Earl à Niko Etxart, un des pionniers du rock en Pays Basque, une icône pour plusieurs générations.

Entre eux, le courant passe, et Dominic intègre le groupe de Niko Etxart, Hapa Hapa.

Avec Niko Etxart, Dominic Earl est amené à jouer partout, dans des grandes et petites salles, mais si Niko est adepte de rock'n'roll, il partage aussi avec lui sa passion pour la culture souletine et le chant traditionnel.

En 2022, Dominic Earl sort un album, "All The Rides"

Dans cet album, Dominic va vibrer sa guitare pour des ballades, des morceaux un peu plus rock, avec parfois une touche blues, folk ou pop, et il chante principalement en anglais, sauf pour UN titre, "Txoriñoa Kaloian", un texte traditionnel que Niko Etxart avait enregistré en 1979, et que Dominic Earl revisite, tout en douceur, sur son album.