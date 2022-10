Egan - Ireki Bihotza

Les fêtes du Pays Basque sont réputées, et au Pays Basque, pas de fêtes réussies sans un bon groupe de bal !

Egan fait partie des grandes formations spécialisées dans l'animation de bal, en fin de journée, en soirée...

Egan est né en 1970 à Azpeitia en Gipuzkoa, pendant plus de 40 ans, ce sont les mêmes musiciens, dont le chanteur Xabier Saldias, qui ont fait danser jeunes et moins jeunes, et dans les années 2000 et jusqu'à aujourd'hui Egan "berri" a pris le relais et assure encore des prestations.

Ireki Bihotza, un des tubes d'Egan

Les fêtes de village et leurs bals ont une utilité sociale importante, car ils rassemblent les villageois de tous âges : le bal est un lieu de rencontres, d'amourettes, et Egan l'a bien compris.

Ce titre, "Ireki Bihotza" ("ouvre ton coeur"), en est l'exemple parfait : une musique entrainante de type "ranchera", et des mots d'amour, l'invitation de la part d'un amoureux à la personne de ses pensées, pour qu'elle aussi, "ouvre son coeur".