Eñaut Elorrieta - Zutaz Letrak Idazteko

Eñaut Elorrieta est un des grands artistes du Pays Basque : depuis plus de 25 ans, ils écume les scènes, grandes et petites.

Originaire de Gernika, il a créé avec ses mis Kenzazpi en 1996, un des groupes de rock les plus connus, une référence.

Kenzazpi, c'est 8 albums, des dizaines de tubes, des centaines de concerts et des milliers de fans !

Malgré ce succès, les membres ont décidé de se mettre en pause en 2016.

Eñaut Elorrieta, en solo

Même si le rock fait partie de sa vie, cela faisait un moment qu'Eñaut Elorrieta souhaitait explorer d'autres domaines musicaux.

En 2013, il sort son premier album solo, Deserriko Kantak, puis en 2018, Harian, avec 4 titres. Harian Zuzenean, enregistré en direct, sort en 2019, ainsi qu'un disque inédit, Irteera Argiak.

"Zutaz Letrak idazteko", l'amour inspirant

Eñaut Elorrieta a enregistré son nouvel album, Fantasia, et en dévoile le premier extrait. Il a signé la musique, très délicate, et chante les très beaux mots de Jose Luis Otamendi, un grand poète gipuzkoan.