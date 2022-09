Erramun Martikorena - Zuti Neska ta Mutila

Erramun Martikorena est certainement le berger le plus connu au Pays Basque !

En plus de son métier, son autre grande passion est le chant, qu'il pratique depuis son plus jeune âge.

Natif de Baigorry (1943), Erramun a d'abord chanté dans la chorale du village avant de se produire seul, ou accompagné de musiciens, sur scène.

Son nom a rapidement été connu, car sa voix laissait tout le monde pantois : quelle puissance, quel timbre, quelle pureté ! Et en même temps, quelle simplicité dans le personnage...

Erramun Martikorena, berger, poète et engagé

Pour Erramun, la nature n'est que poésie : il est attaché à sa maison natale, Otsobi, à ses montagnes et à ses brebis, qu'il mène, encore aujourd'hui, sur les versants les plus herbeux.

Il est aussi un grand défenseur de la langue basque, qui fait l'identité des gens de ce pays. Il n'hésite pas non plus à dénoncer la répression subie par le Pays Basque et par les habitants, notamment les jeunes : il montre du doigt les injustices mais il n'aspire qu'à la paix de ce pays.

"Zuti neska ta mutila"

Ce titre ouvre le tout nouvel album d'Erramun Martikorena.

C'est un texte d'auteur inconnu, qui invite les jeunes, filles et garçons, à se lever contre l'oppresseur, pour défendre leur patrie et continuer à parler dans leur langue, l'euskara.

La mélodie est belle, et sublimée par la voix cristalline d'Erramun Martikorena, qui, à près de 80 ans, continue à nous enchanter.