ETS En Tol Sarmiento - Abuela Maitea

En Tol Sarmiento fait partie du panorama actuel de la musique en Pays Basque.

Originaire de la Rioja Alavaise, ils étaient trois copains, ils n'avaient pas 18 ans et peu d'expérience musicale quand ils ont créé le groupe en 2005, mais leur dynamisme, leur enthousiasme les ont poussé à évoluer au fil du temps.

D'autres musiciens les ont rejoints, c'est la section cuivre, trompette et trombone, qui a apporté un changement, avec des rythmes ska très dansants.

A ce jour, En Tol Sarmiento a sorti 6 albums studio, et pas mal de tubes !

"Abuela maitea", les grands-mères à l'honneur

En Tol Sarmiento a sorti ce titre mi-septembre, en hommage aux grands-mères, ces amatxi, amama, amañi qui sont toujours présentes pour leurs petit-enfants, qui les couvent de leurs beaux regards et leur tiennent la main, à tous âges de la vie.

Dans ce texte, très touchant, Iñigo Etxezarreta, le chanteur d'En Tol Sarmiento évoque ses relations privilégiées avec sa grand-mère Isidra, récemment décédée.