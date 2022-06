Etxetaburu - Je Suis Fâché

Mixel Etxekopar et Jean-Christian Irigoyen sont deux musiciens géniaux, qui se sont croisés souvent sur des scènes d'ici et d'ailleurs : en 2022, ils créent ensemble le duo ETXETABURU

Mixel Etxekopar est un musicien poète de Libarrenx, Jean-Christian Irigoyen est originaire de Gamarthe, il a grandi dans un univers musical et joyeux, son père, Beñat Irigoyen, animait des blas, il fut l'un des premiers à jouer des mutxiko dans les fêtes de village.

Mixel et Jean-Christian sont tous deux des musiciens sans limites, sans freins, passionnés d'instantanéité et de partage.

Partage des notes, des mélodies, des mots... échanges avec le public... pour eux, rien ne vaut un bon concert, pour diffuser la musique et profiter des sourires des gens dans l'assistance !

Etxetaburu, un projet fait de musique et d'amitié

Mixel Etxekopar et Jean-Christian Irigoyen, surnommé "Galtxetaburu", du nom de sa maison natale, n'ont pas cherché loin le nom de leur nouveau groupe !

ETXEkopar + GaltxeTABURU = ETXETABURU !

L'accordéon de Jean-Christian se marie aux délires musicaux de Mixel, qui avec ses flûtes, xirula, tambour et autre clarinette, réveille notre âme d'enfant, nus propose un voyage autour du monde et nous émerveille : leur premier disque est enregistré, il devrait sortir au coeur de l'été !