Joxe Ripiau - Karpe Diem

Le monde musical et la scène rock du Pays Basque doivent beaucoup à la famille Muguruza : les 3 frères, Xabier, Fermin et Inigo sont tous musiciens, et ont créé des groupes qui sont passés à la postérité.

Inigo Muguruza était le plus jeune, et c'est lui qui est parti le premier, à seulement 54 ans.

Inigo Muguruza, le rythme dans la peau

Inigo Muguruza était bassiste, guitariste et chanteur.

Il a débuté dans Kortatu en mode punk-rock-ska, a enchainé avec Delirium Tremens, très rock, puis Joxe Ripiau, plutôt ambiance Caraibes... Ensuite il a aussi joué dans Sagarroi (punk ska reggae), Lurra (pop reggae ska), et sa dernière aventure musicale, très rock, a été avec le groupe Hiru Leike.

Inigo pouvait tout jouer, tous les styles, il chantait, dansait, envoyait des gros riffs de guitare ou une ligne de basse envoûtante.... Il se donnait à fons dans tous les projets, tous les concerts.

"Karpe Diem" : on n'a qu'une vie, faisons en sorte qu'elle soit belle

Joxe Ripiau était un groupe un peu à part : au début un trio - Xabier Muguruza à l'accordéon, Inigo à la basse / ou guitare et Sergio Ordoñez aux percussions. Un peu plus tard, Asier Ituarte les as rejoints.

En 5 années actives, Joxe Ripiau a enregistré 4 albums studios, portant un regard acéré sur le quotidien, les bons moments, les amis, les rencontres, les autres cultures, la solidarité mais aussi la misère et la souffrance.

"Karpe Diem" était le nom du deuxième album du groupe.