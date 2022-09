Kyxo - Burbuila

Le Pays Basque a une grande tradition de rock, rock alternatif, et beaucoup de musiciens d'aujourd'hui ont grandi en écoutant ce type de musique.

Cependant, les nouvelles technologies et internet ont aussi permis d'explorer d'autres univers musicaux, et ainsi, Kyxo s'est nourri de différentes influences, pour développer sa pop qui déménage.

Kyxo est un groupe d'Urnieta (Gipuzkoa), créé en 2019.

"Burbuila", une bulle face au chaos

La musique de Kyxo est plutôt joyeuse et entrainante, mais sur ce titre, le décalage vient du texte, qui évoque quelqu'un en état dépressif, face à un monde chaotique : comme quoi, la musique sert à parler de tout, même de sujets sombres, sans être déprimante !