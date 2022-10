Les Mécaniciens - Mutiko Arrotzaren Kantua

Irun a toujours été une ville de musique, de nombreux groupes basques importants y ont vu le jour, dans des styles très variés.

On peut évoquer la famille Muguruza, qui apporté une énorme pierre à l'édifice, avec les trois frères, Javier, Fermin et Inigo, qui ont mis en place des formations souvent novatrices, qui ont trouvé leur public et ont eu un rayonnement au delà des frontières du Pays BAsque.

Pour Les Mécaniciens, c'est Javier Muguruza, accordéoniste renommé, qui a lancé l'idée, suivi par des musiciens confirmés - dont une section cuivre -.

C'est Ane Irazu qui chante, avec sa belle voix véloutée.

En trois ans d'existence, Les Mécaniciens ont sorti trois albums : "Erabakia" en 1991, "Ia Xoragarria" en 1992, et "Euskadi jende Gutti" en 1993

"Mutiko Arrotzaren Kantua", amour maternel et déracinement

Les Mécaniciens ont souvent un regard aiguisé sur le monde de l'époque, ils racontent des petits bouts de vie, piochent dans les histoires entendues autour d'eux, et mettent en lumière des situations quotidiennes.

"Mutiko Arrotzaren Kantua", c'est l'histoire d'une maman qui berce son petit garçon pour qu'il s'endorme.

C'est une famille à part, des étrangers dans un pays étranger, le père est loin, la maman couche son petit puis part au village, dans les bars. Elle revient tard dans la nuit et trouve son enfant enfin endormi...