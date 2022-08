Lorelei est un groupe assez éphémère, qui n'a joué que pendant 3 ans, entre 1997 et 1999, mais qui a eu une influence intéressante sur le monde musical de l'époque.

Dans les années 90, le Pays Basque vibrait beaucoup aux rythmes du rock, punk rock, ska et métal, et Lorelei s'est démarqué, avec des chansons à texte et des mélodies travaillées.

Lorelei est né de la rencontre entre Asier Serrano, écrivain et poète, et Mikel Gorosabel "Norton", qui chantait dans EH Sukarra.

Après plusieurs collaborations pour des récitals de poésie mis en musique, ils ont créé Lorelei.

"Trena iristen ari da" est sorti sur le second album du groupe, "Tatuatu zenidan zerua", en 1999, juste avant que le groupe n'arrête ses activités.

Lorelei s'est reformé début 2020 pour une petites série de concerts, qui avait permis au groupe de retrouver ses fans.