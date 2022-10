Nafarroa Oinez - Erdian Erein

Les ikastola sont les écoles en langue basque qui proposent un système d'éducation immersif et participatif : jusqu'au CP, les enfants ne parlent qu'en euskara, les autres langues étant intégrées aux cours à partir du CE1.

Depuis plus de 50 ans, le travail effectué par les ikastola, qui ont permis à des milliers d'enfants d'apprendre le basque, est irremplaçable, basé sur l'engagement des familles, des élèves et des équipes pédagogiques.

Chaque année, des fêtes des ikastola sont organisées dans tout le Pays Basque :

Herri Urrats, toujours à Saint Pée sur Nivelle, le premier dimanche de mai

Ibilaldia, en Biscaye, le dernier dimanche de mai

Araba Euskaraz, en Araba, le 3ème dimanche de juin

Kilometroak, en Gipuzkoa, le premier dimamnche d'octobre

Nafarroa Oinez, en Navarre, le 3ème dimanche d'octobre

"Erdian Erein", une chanson pleine de symboles

Pour l'édition 2022, Nafarroa Oinez nous donne rendez-vous à Tafalla, au sud de Pampelune, le dimanche 16 octobre.

Cette fête, comme les autres en faveur des ikastola, rassemblent des dizaines de milliers de personnes, qui soutiennent l'euskara et l'ikastola, en participant à l'évènement.

Pour chaque édition, une chanson est créée, et pour "Erdian Erein", ce sont des musiciens navarrais, qui ont enregistré le titre.

Erdian, au milieu, rappelle la position géographique de Tafalla au coeur de la Navarre, et le demi centenaire d'exitence de l'ikastola de la ville.

Erein, c'est semer, une action volontaire, réfléchie, des petites graines - Ezkurtxo, le gland, est le logo de la fête cette année - qui donneront de beaux fruits.

Plus d'infos : NAFARROA OINEZ 2022