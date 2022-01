Nøgen - Ihes

Nøgen va fêter ses 5 ans fin 2022 : ces musiciens basques nous parlent de la vie, en chansons, et n'hésitent pas à nous pousser à la réflexion sur nos vies, nos projets. Le titre "Ihes" évoque une personne prête à repartir de zéro et qui veut convaincre son interlocuteur que changer n'est pas fuir

Nøgen est un groupe basque, de Donostia-Saint Sébastien, qui chante en euskara, mais qui a une particularité notable : son attachement au Danemark, à la culture et à la langue danoises. Le nom du groupe est en danois, il signifie "nu", ainsi que les titres des albums. Les noms des chansons, par contre, sont en langue basque. Nøgen propose une musique pop folk, vitaminée, dansante qui touche toutes les générations. Dans ses textes, le groupe parle de sujets de société, la jeunesse, la vie, les relations amicales et amoureuses... le tout avec beaucoup de fraicheur et d'énergie.

Ihes : fuir ou ne pas fuir, telle est la question

La chanson "Ihes" représente bien l'esprit du groupe, et évoque les questionnements qu'on peut avoir, face à un choix de vie : changer ou ne pas changer ? Se remettre en question, accepter de perdre des choses pour en gagner d'autres ? Repartir à zéro, et pour cela accepter de se regarder dans une glace et de faire des compromis... Nøgen parle de la vie, de notre vie, et chacun de nous peut se reconnaître dans cette chanson, qui fait écho à notre parcours personnel.