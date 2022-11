Orbel - Orbain Idekiak

Orbel est un groupe bayonnais à l'univers et à la personnalité très marqués, mêlant un esthétisme musical et visuel à une musique hypnotique : leur 3ème album, Lur Hezea, confirme la qualité de leur travail

Orbel - en euskara, le feuillage - est aussi changeant et subtil que la ramage des arbres, qui prend des teintes différentes selon la lumière du jour, ou la force des éléments.

Ce groupe bayonnais, composé de deux femmes, Kamille Dizabo et Annelise Arnaud, et de deux hommes, Txomin Urriza et Alan Billi, nous entraine dans un monde mystérieux, un peu obscur, agrémenté de touches de lumières.

Depuis sa création en 2017, Orbel a évolué en même temps que sa musique, il suffit d'écouter leurs 3 albums - Beyond There (2018), Hegan (2019) et le dernier, Lur Hezea (novembre 2022), pour s'en rendre compte.

Le son est moins lourd, plus clair, les chansons déroulent comme des mélopées, sur des rythmes qui semblent entêtants, mais qui entrainent le public dans une sorte de transe, comme en téloigne ce titre, "Orbain Idekiak", qui ouvre l'album Lur Hezea.

Orbel, groupe taillé pour la scène'

C'est sur scène, en live, qu'Orbel nous montre toutes ses facettes, développant sa musique tout en jouant avec les lumières, les ombres et les postures.

Orbel s'adresse à tous, et sa musique est écoutée bien au-delà du Pays Basque, le groupe partant régulièrement en tournée, en France ou plus loin.