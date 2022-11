Oskorri - Ez Zaitez Joan Oraindik

Oskorri est certainement le plus grand groupe de folk du Pays Basque : Ez Zaitez Joan Oraindik est une des chansons qui a marqué le public au cours de leurs 45 années passées sur scène

Oskorri a marqué l'histoire de la musique au Pays BAsque, avec ses chansons qui au fil des années sont entrées dans le répertoire populaire.

Au départ, c'était des copains de fac, à Bilbao, qui ont créé le groupe, tous multi-instrumentistes, ils ont modernisé la musique traditionnelle basque, en lui apportant une touche folk, et parfois un peu d'exotisme, avec l'utilisation d'instruments venus d'ailleurs.

Sur scène, ils étaient nombreux, 6, 7 musiciens, tous excellents.

Mais pour faire une grande chanson, la musique ne suffit pas, et c'est le choix du texte qui fait la différence.

"Ez zaitez joan oraindik", un texte signé Itxaro Borda

Itxaro Borda est originaire d'Orègue, en Basse-Navarre, elle a commencé à écrire très jeune, et publie son premier recueil de poèmes en 1977, alors qu'elle n'a que 17 ans.

Elle écrit principalement en euskara, mais parfois aussi en français.

Auteure d'une grande sensibilité, elle assume ses émotions et les couche sur le papier, pour les partager ensuite avec ses lecteurs.

Elle a aussi écrit de nombreux romans, a participé à la création de la revue littéraire Maiatz, et participe régulièrement à des rencontres littéraires, au Pays Basque ou dans le monde.

Itxaro Borda a écrit "Ez Zaitez Joan Oraindik" en 1984, et aborde le thème de la rupture amoureuse, à la première personne, essayant de retenir l'être aimé, en ouvrant son coeur.

Mais de son propre aveu, ce poème peut avoir plusieurs interprétations, selon le vécu du lecteur, ou dans le cas de la chanson, de l'auditeur : on peut voir ces mots comme ceux que l'on n'a jamais dits à la personne aimée qui vient de nous quitter ou de mourir, à la personne que l'on ne veut pas voir partir... Dans tous les cas, ces mots signifient la fin d'une histoire, d'une relation, d'une vie.

Itxaro Borda © Radio France - Xexili Foix

Oskorri sublime le texte en musique

Oskorri retransmet l'émotion et la beauté du texte avec une musique qui monte peu à peu en puissance, en intégrant peu à peu divers instruments : mandoline, guitare, harmonica, violon, accordéon, gaita...

L'interprétation du chanteur Natxo de Felipe, la mélodie et le texte, très forts, en ont fait un grand succès populaire.