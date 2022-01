Oskorri - Negu Minean

Oskorri est un groupe de folk mythique en Pays Basque, qui a joué pendant 45 ans et a publié plus de 40 albums

6 ans après sa dernière scène, Oskorri reste une référence musicale majeure dans l'histoire de la musique du Pays Basque. Le groupe a été actif de 1971 à 2015, une longévité exceptionnelle !

Avec ses deux chanteurs extraordinaires, Natxo de Felipe et Anton Latxa, des musiciens de haut vol, le mélange des instruments traditionnels basques avec des guitares, violon et percussions, Oskorri a créé des chansons passées dans le répertoire populaire : Euskal Herrian Euskaraz, Aita Semeak, Kattalin, Gora ta Gora Beti, et des centaines d'autres, transmises de générations en générations.

"Negu Minean" est une ode à l'hiver.