Peio eta Pantxoa - Lepoan Hartu Ta Segi Aurrera

Ils ont chanté ensemble pendant plus de 45 ans, de 1969 à 2016 : duo inséparable, Peio Ospital et Pantxoa Carrere étaient de toutes les fêtes, de tous les kantaldi, en Pays Basque Nord, mais aussi au Sud, où ils ont été les premiers à chanter des textes très politiques, en pleine dictature franquiste, ce qui les a fait connaître du grand public.

Les années 70 étaient marquées par une forte résistance du peuple basque au dictateur Franco. La répression était intense, et rien que le fait de parler en basque ou de brandir un ikurriña pouvait être synonyme de prison.

L'ETA, groupe de résistance au franquisme créé en 1959, a ensuite pris les armes contre l'oppresseur et pour l'indépendance du Pays Basque, avec un grand soutien de la population.

La lutte d'indépendance au Pays Basque

A la fin des années 60, Peio eta Pantxoa avaient rencontré Telesforo Monzon, militant historique du premier gouvernement basque de 36, homme de lettres et de théâtre. Monzon a écrit de nombreuses chansons, engagées, pour Peio eta Pantxoa.

En 1975, le procès expéditif et l'exécution des militants de l'ETA, Juan Paredes "Txiki" et Angel Otaegi, et des 3 membres du FRAP (Front Révolutionnaire antifasciste et Patriote) par le gouvernement militaire de Barcelone soulève l'indignation et provoque de grands mouvements de soutiens aux accusés.

Ils sont fusillés dans le cimetière Cerdanyola del Vallès, le 27 septembre 1975 : cette date a été choisie pour célébrer chaque année le Gudari Eguna, la Journée des Combattants Basques.

"Lepoan Hartu Ta Segi Aurrera", un hymne de lutte

Cette une chanson à la mélodie assez joyeuse, avec des mots forts : le corps d'un jeune, mort, couvert de fleurs a été retrouvé, il n'y a pas de peur ni de honte pour dire ce qu'on est, qui on est... Si un compagnon tombe, relève le et continue de l'avant...

Cette chanson est devenu un symbole de lutte pour la libération nationale du peuple basque.