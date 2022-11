Sagarroi - Patxamama

Sagarroi a été une belle aventure ska-reggae dans les années 2000.

Issu d'une famille d'Irun très connu pour son implication dans le monde musical, Inigo Muguruza, avec ses amis, a monté ce groupe, qui a départ sur le premier album, était plutôt sur un style hardcore, mais très vite, les sonorités se sont adoucies, les rythmes sont devenus plus chauds, plus chaloupés.

"Patxamama" : un appel à préserver la Terre Mère

Le titre Patxamama est un cri du coeur des membres de Sagarroi.

Le 13 novembre 2002, une catastrophe environnementale avait marqué énormément de monde, sur tout le littoral Atlantique : le pétrolier Prestige, chargé de fuel lourd, lance un appel de détresse au large de la Galice, le navire est en perdition, en pleine tempête.

Les autorités espagnoles ont essayé de le remorquer vers le large, loin des côtes, mais le 19 novembre 2002, le Prestige se coupe en deux, déversant sa cargaison de fuel dans l'océan.

Une marée noire touche alors le littoral depuis la Galice, jusqu'à la Bretagne : des milliers de kilomètres de côtes, engluées de ce fuel collant, malodorant, qui s'incruste partout, les oiseaux marins agonisant dans ce pétrole épais..... le choc est énorme.

La réaction de la population est à la hauteur du désastre : des milliers d'habitants, locaux ou venus de plus loin, viennent aider au nettoyage des côtes, armés de leur bonne volonté.

Les images du naufrage du Prestige ont fait le tour du monde, et le groupe Sagarroi, lui aussi bouleversé par cette situation, et par d'autres du même type de par le monde, a créé ce titre Patxamama, la Terre Mère, pour nous rappeler que nous n'avons qu'une seule planète et qu'il faut en prendre soin.