Skunk - Txine Goody Paradise

Skunk est né à Hendaye, ville de passage, de métissage, lieu de rencontre des habitants des deux rives de la Bidasoa, Irun et Fontarrabie.

Les 4 fondateurs du groupe ont rapidement reçu des renforts, et en 16 ans d'existence (1990 - 2006), le nombre de musiciens sur scène pouvait varier, de 6 à 11 : le groupe a enregistré 6 disques studio et participé à de nombreuses compilations, mais c'est sur scène qu'ils se révélaient, avec des concerts agités, festifs et un vrai partage avec les fans.

Txine Goody Paradise, chronique ordinaire des bords de la Bidasoa

Le titre "Txine Goody Paradise" est sorti en 1999 sur l'album "Enbata", et il parle d'une réalité pas toujours connue du grand public, mais bien de certains initiés : l'achat de cannabis de l'autre côté de la frontière.

En France, l'usage du cannabis est illégal, mais en Espagne, la consommation est autorisée.

Ainsi, des gens immatriculés "64" passent régulièrement la frontière, pour s'approvisionner en cannabis à Irun, où ils sont des clients connus ou rapidement repérés.

La chanson raconte donc les habitudes d'un consommateur qui passe souvent la frontière, "car ce qu'il achète est bon, mais qu'il le fume trop rapidement".

Le groupe Skunk s'est séparé en 2006 mais reste une référence musicale pour beaucoup, encore aujourd'hui.

Pour rappel : l'usage de stupéfiants est interdit en France.