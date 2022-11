Sonakay - Izarrak

Le Pays Basque est multi-culturel, et Sonakay a mis en lumière une composante peu connue du territoire, les gitans, "ijitoak", qui y vivent depuis des siècles, qui s'y sont intégrés et parlent l'euskara.

Leur projet musical est de mélanger les deux cultures, basque et gitane, et de donner des concerts avec leur répertoire.

Sonakay s'est fait connaitre en Espagne en participant à l'émission télévisée Got Talent, en 2018, se qualifiant jusqu'à la finale.

Ensuite, ils ont commencé à donner des concerts, avec des reprises basques classiques - Mikel Laboa, Urko, Xabier Lete, Benito Lertxundi... -, qui ont remporté un grand succès populaire.

"Izarrak", premier titre inédit de Sonakay

En 2019, Sonakay compose le titre "Izarrak", en collaboration avec Iker Lauroba, musicien de Donostia.

Dans cette chanson, ils déclarent leur amour à leur culture d'origine, gitane, et à celle de l'endroit où ils aiment vivre, le Pays Basque.

Depuis sa création, Sonakay a sorti 3 albums : "Sonakay Denontzat" en 2018, "Sonakay Guztiekin" en 2020 et "Suerte", en 2022.