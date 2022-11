Sorkun - Itsas Zaldia

Sorkun, une chanteuse à la fois énergique et pétillante : sa carrière nous entraine du rock à des rythmes plus funky

Sorkun a débuté dans la musique alors qu'elle n'avait que 17 ans, et en intégrant le groupe de rock Kashbad, elle a surpris tout le monde avec son visage angélique, et la puissance de sa voix.

Véritable bête de scène, elle a été un des moteurs de Kashbad, pendant 10 ans, de 1991 à 2001, une expérience artistique qui lui a permis de découvrir la scène, le public, les déplacements, la vie de groupe, les studios d'enregistrement.

A la dissolution de Kashabad, Sorkun a rejoint l'équipe de Fermin Muguruza, en tant que choriste, et a alors exploré des nouveaux domaines musicaux, toujours avec une base de rock, mais aussi avec du ska, reggae, funk, pop, rap, hip hop.

Sorkun se lance en solo

Au début des années 2000, Sorkun travaille à son premier album solo, "Onna", qui sort en 2002.

On y retrouve pas mal de rock, parfois tirant vers le hard core, mais aussi des rythmes plus doux, ou plus dansants.

Puis vient "Duna", en 2005, et "Sorkun & Vicepresidentes" en 2008.

Sorkun prend alors une pause, et s'éloigne de la scène pendant quelques années.

En 2015, elle revient avec l'époustouflant album "Ziklomorphosia", beaucoup plus funk, beaucoup plus dansant, mais toujours à l'image de Sorkun, belle et rebelle, forte et sensible, toujours au coeur de la vie.