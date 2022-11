The Sparteens - Ikusi eta Ikasi

Fin des années 2000, The Sparteens créé la surprise, avec un projet très original : reprendre des tubes récents, en les relookant façon sixties, via la musique mais aussi les visuels, et l'ambiance très yéyé

The Sparteens, c'est un concept original et génial porté dans les années 2000 par 4 copains musiciens, Marieder Iriart, Iban Rusiñol, Stéphane Paulini et Cédric Ilhardoi.

L'idée est simple : faire revivre l'ambiance des sixties - période de création folle, avec l'apparition du rock et du twist -, avec des reprises de titres des années 80, 90 et 2000.

Pour cela, The Sparteens s'est créé tout un univers, musical bien sûr, avec des sonorités très yéyé, mais aussi visuel, avec costumes, cravates, gomina, robes et choucroutes, ils se sont même trouvé des pseudos à consonnance américaine : Maribel de Iriarte, Douglas Nightinghale, Paul Lux et Sardock Klein.

Au fil du temps, le groupe s'est étoffé, avec une section cuivre - trombone, trompette et saxophone -, indispensable lors des concerts donnés par le groupe.

The Sparteens - The Sparteens

The Sparteens a repris la recette qui marchait bien dans les années 60, reprendre les tubes venus des Etats Unis pour les adapter à un public local.

The Sparteens a ainsi pendant plusieurs mois enregistré des titres, en euskara, français, espagnol ou anglais, et les a compilés dans un album sorti en 2010, "Los Grandes Exitos del Ayer".

"Ikusi eta Ikasi" : du rock au twist

"Ikusi eta Ikasi" est un titre rock du groupe Delirium Tremens, sorti en 1989, qui dit qu'il faut voir et apprendre, pour arriver à son objectif, en tenant compte de ce qui nous entoure, et en travaillant, car on n'obtient rien sans rien faire.

Cette chanson est devenue un classique du répertoire rock basque, et The Sparteens l'a transformé, à sa manière, en un tube yéyé.