Tapia eta Leturia ont fait danser des centaines de personnes, toutes générations confondues, au son du trikitixa (accordéon diatonique) et du pandero (tambourin à cymbales) : fandango, arin arin, porru salda.... ils ont excellé dans les danses populaires, et ont su innover en donnant au triki des airs plus rock, plus roots ou plus exotiques.