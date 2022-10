Txiltxoko - Zugaz

Ces dernières années, le monde musical s'est beaucoup diversifié en Pays Basque, ouvrant grand la porte à des sonorités jusqu'à là assez peu représentées, comme l'électro ou le reggaeton.

Txiltxoko fait partie de cette vague, et produit des chansons, dans des styles variés.

Un premier mini album, "Betiko", est sorti en décembre 2019, et depuis, Txiltxoko continue à créer, publiant régulièrement des chansons et des clips via internet.

"Zugaz", avec toi

Le titre "Zugaz", paru sur l'album Betiko, parle d'un sujet intemporel, l'amour, l'attachement.

Sans toi, je ne suis pas bien, sans toi je n'arrive pas à tenir en place...

La musique est moderne, mais les mots restent universels.