Tximi Txama - Kolore Kolore

Tximi Txama est un choeur de jeunes, âgés de 10 à 20 ans, qui apprennent la technique du chant à plusieurs voix, en harmonie, et qui nous régalent en concert

20 ans, c'est le bel âge pour le choeur de jeunes Tximi Txama !

Créé en 2001 par Véronique Charriez, Tximi Txama a mis la barre haut pour tout ce qui concerne la partie chantée, mais n'oublie pas que la convivialité et le plaisir sont les clés pour donner aux jeunes l'envie de s'investir et de continuer.

En 20 ans, Tximi Txama a ainsi formé plusieurs dizaines de filles et de garçons, qui apprennent à utiliser leurs voix, à chanter ensemble, en harmonie.

"Kolore Kolore", une reprise qui a du peps !

Tximi Txama revisite des standards du répertoire basque, mais chante aussi des textes en français, anglais ou dans d'autres langues.

"Kolore Kolore", fameux titre de Zaldibobo, est ainsi sublimé par ces jeunes, qui y apportent leur gaieté et leur énergie.

Pour les 20 ans de Tximi Txama, deux jours de fête sont organisés à Urrugne, les 15 et 16 octobre.

Programme du week end festif pour les 20 ans de Tximi txama - Tximi Txama

D'autre part le projet d'un voyage en Argentine est dans les cartons, une campagne de collecte de fonds est en cours, sur la plateforme Leetchi : plus d'info ICI