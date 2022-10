Txo - Alegia Deus

Txomin Larronde, alias Txo, est un pilier de la scène musicale du Pays Basque.

Depuis l'adolescence, il chante, joue de la guitare, il a participé à plusieurs groupes, dont le très connu et populaire Txakun, et depuis 1998, il mène une carrière principalement solo.

La musique de Txo oscille entre le folk, le rock et la pop, avec des textes dans lesquels il se dévoile, parfois avec retenue et pudeur, parfois avec beaucoup d'humour.

Dans "Erdi Biluzik", on découvre 8 titres inédits.

"Alegia Deus", un appel à davantage d'humanité

"Alegia Deus" évoque le monde d'aujourd'hui et aborde le sujet délicat des migrants : chassés par la misère de leurs pays, ils arrivent ici et sont confrontés au racisme, à la peur de l'autre, à l'indifférence d'une société où beaucoup se désintéressent des autres, et encore plus des "étrangers".

Le texte est fort, sensible, Txo nous rappelle que nous faisons tous partie du même monde, de la même planète - la terre -, que nous sommes issus de la même graine et poussons dans le même jardin.