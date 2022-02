Urko - Maite, maite, maitia

Urko est un chanteur de Donostia Saint Sébastien qui a marqué les années 70 par ses créations : pour lutter contre la dictature de Franco, il prend sa guitare, à 25 ans, et compose des chansons militantes, sur la langue basque, la liberté du Pays Basque, mais aussi des poésies qu'il met en musique.

Maite, Maite, Maitia : l'amour devient un tube en 1977

Cette chanson apparait sur son premier album et devient un grand succès populaire : Urko, à peine âgé de 26 ans, parle d'amour et se questionne sur ce qu'est l'amour. Il s'impose alors comme un poète sensible, virtuose des mots et des mélodies.