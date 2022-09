Urtz - Hautsa Astinduz

Depuis 1988, Urtz a affirmé son identité musicale, un mélange de rock, métal, un peu de pop, une recette qui reste encore très efficace aujourd'hui.

Le groupe a joué jusqu'en 2003, est revenu en 2013, et joue toujours en 2022 !

Avec 8 albums au compteur, Urtz a touché plusieurs générations de fans, et ses chansons "classiques" sont toujours diffusées dans les fêtes, et bien connues des plus jeunes.

"Hautsa Astinduz" : un titre calibré pour la scène

Urtz a certes enregistré des disques, mais sa raison d'être, c'est les concerts, le "live", l'adrénaline du direct, dans les fêtes de village ou les festivals : vibrer avec les fans, envoyer des riffs de guitare... pour eux, c'est le meilleur des partages !

Hautsa Astinduz est aussi le titre de leur deuxième album, et représente bien la musique du groupe, des rythmes efficaces, et des refrains à reprendre en choeur avec le public.