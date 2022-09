Vendetta - Begitara Begira

Ils sont 5 musiciens, tous navarrais, et ils ont fait danser les foules au Pays Basque et même plus loin !

Vendetta c'est de l'énergie, de la musique calibrée pour les concerts, et c'est d'ailleurs via la scène que le groupe s'est forgé une solide réputation.

Parmi les musiciens, 4 avaient déjà participé à l'aventure ska du groupe Skalariak, le 5ème, tout jeune quand il a débuté, c'est Pello Reparaz, actuel leader de Zetak.

"Begitara Begira" : l'attachement à la langue basque

Vendetta a chanté en espagnol et en euskara, et ce titre en particulier fait l'éloge de la langue basque, langue naturelle et historique du Pays Basque.

Dans le texte, sous-forme de conversation, la question est posée : "regarde moi dans les yeux et dis moi que cette langue n'est pas la nôtre ou que ce pays que nous aimons n'existe pas" : pour Vendetta, c'est clair, leurs racines sont dans cette terre et dans cette belle langue.