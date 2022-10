Willis Drummond - Bidasoa

Depuis 2006, Willis Drummond a parcouru du chemin et a fait connaitre son répertoire rock au Pays Basque et bien au-delà !

Jurgi Ekiza (guitare et chant), Xan Bidegain (basse), Felix Buff (batterie) et Vincent Bestaven (guitare) forme ce quatuor énergique, leur musique peut être très puissante, envoûtante ou plus douce, mais elle ne laisse jamais indifférente.

Depuis ses débuts, Willis Drummond compose tous ses titres en euskara : 9 albums au compteur, et le 10ème, dont le nom n'a pas été dévoilé, à paraître le 18 novembre 2022.

"Bidasoa", une rivière qui doit être un lien, pas un cimetière

Willis Drummond a les pieds posés sur terre, et raconte le monde d'ici, tel que eux le perçoivent.

Le Pays Basque a toujours été une zone de passage, de transit, et aujourd'hui, de nombreux migrants, fuyant la misère ou la guerre, tentent de traverser la Bidassoa, pour remonter vers le Nord de l'Europe, en quête d'une vie meilleure.

Ces dernières années, la répression contre ces migrants s'est intensifiée, via de nombreux barrages et contrôles au faciès sur les ponts entre Hendaye et Irun.

Willis Drummond dénonce cette posture, assume sa solidarité avec les migrants de passage, et rappelle que pour les basques, la Bidassoa n'est pas un obstacle, mais bien le lien entre deux rives d'un même pays.