Xabi Solano - Bi Mundu

Xabi Solano est une des références actuelles du trikitixa, l'accordéon diatonique, instrument très prisé, très populaire en Pays Basque.

Il a une longue expérience de la scène, dans des styles très différents, mélangeant folk, musique traditionnelle, rock, rap, reggae, ska....

"Bi Mundu", en hommage aux marins partis autour du monde

Depuis 2019, la Fondation Elkano de Getaria travaille à diffuser des informations, en se basant sur des faits historiques, sur le premier tour du monde réalisé en bateau en 1522 par le marin de Getaria, Juan Sebastian Elkano.

La Fondation souhaitait faire connaitre cet exploit aux jeunes générations, et a demandé à Xabi Solano de créer une chanson spécifique.

Xabi solano a composé la musique, sur un texte de son ami de toujours, Jon Garmendia "Txuriya".

Un titre isnpiré du périple maritime, de la rencontre avec d'autres cultures, et qui rend hommage aux 34 marins basques, qui parlaient entre eux en euskara, partis vers l'inconnu, à la recherche d'une route maritime à l'ouest, lors de cette fameuse expédition conduite en 1519 par Fernand Magellan (décédé aux Philipines en 1521), et menée à terme par Juan Sebastian Elkano, qui accosta à Séville le 8 septembre 1522.