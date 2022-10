Xano eta Xabi Albistur - Larrun

Xano est un musicien confirmé, qui ne s'enferme pas dans un seul style, et qui au contraire, reste ouvert aux sonorités et aux émotions : un de ses nouveaux projets s'appelle Oraina, c'est un duo avec Xabi Albistur

Xano est un artiste d'Urrugne, qui joue sur scène depuis qu'il est tout jeune, il a 1001 vies musicales, guitare en main, devant un micro, derrière ses platines ou sa console de technicien.

Jean-Marc Halsouet Perugorria est surtout connu comme Xano : "txanoa", en basque c'est le couvre-chef, Xano adore les bonnets, casquettes, bobs, chapeaux, le surnom a été très bien trouvé par ses copains, au début de sa carrière.

Xano a joué dans beaucoup de groupes, Prestuak, Ixtazorri, King Mafrundi, Papadaki... il est très sensible, aime rencontrer des personnes différentes, aux profils variés, pour tirer de ces rencontres de nouveaux rythmes, de nouvelles sonorités, "au feeling".

Oraina, un nouveau projet en duo

Après des rythmes rock, punk, reggae, électro, Xano travaille en ce moment avec Xabi Albistur, ami guitariste de longue date, et accessoirement directeur de l'école de musique de Saint Jean de Luz.

Entre eux, la complicité est évidente, l'amitié est là, et ils parlent le même langage musical.

En duo, ils s'appeleront "Oraina", le présent, le temps présent.

C'est le début de l'aventure, ils ont déjà créé trois titres, Xabi Albistur compose la musique, et Xano écrit les textes.

"Larrun" évoque la montagne majestueuse qui borde la côte labourdine, nef de pierre imposante et chaque jour différente. Dans les moments de doute, de peur, quand les émotions sont bloquées à l'intérieur, Larrun - La Rhune - rassure, apaise, protège : quoiqu'il arrive, Larrun est là pour nous.