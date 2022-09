Xiberoots & Gatom - Hitza Hitz

On ne présente plus Xiberoots !

Depuis 2018, les souletins diffusent leur reggae-ragga dans tout le Pays Basque : ces 6 copains ont la particularité de chanter en souletin, leurs racines - roots en anglais- étant bien ancrées en Soule, Xiberoa.

Xiberoots a déjà deux albums à son actif, avec des titres très reggae, et d'autres beaucoup plus dansants, en mode raggamuffin.

Gatom, lui, est un artiste adepte de rap et de hip hop, originaire de Bermeo en Biscaye.

Il a enregistré ses premières chansons en 2011, et navigue entre différents styles, du rap, au hip hop, en passant par le reggae ou ragga.

"Hitza Hitz", l'hymne du festival Hitza Hitz

Le titre "Hitza Hitz" accompagne la communication du tout premier festival Hitza Hitz, qui aura lieu à Mauléon les 23 et 24 septembre.

Xiberoots et Gatom nous mettent dans l'ambiance, ils seront sur scène le premier soir (23 septembre), pour chauffer l'ambiance !

Le festival Hitza Hitz est un pari audacieux, un véritable challenge : faire venir des grosses pointures de la scène électro jusqu'à Mauléon, et organiser un évènement de musiques "urbaines" en pleine campagne !

Un pari qui s'annonce gagnant, avec une programmation 4 étoiles qui nous l'espérons, permettra au festival de prendre ses marques, de toucher un public large et de se développer dans les années à venir.

