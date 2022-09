Pas de fête au Pays Basque sans trikitixa et pandero ! L'accordéon diatonique et le tambourin sont des instruments très populaires, faciles à transporter, ils sonnent fort, et ont longtemps été privilégiés pour l'animation des fêtes de village, mariages et autres grands évènements dans les villages.

De nombreux duos de musiciens se sont faits un nom, parmi eux, Iñaki Zabaleta et Imanol Urkizu, connus comme le duo "Zabaleta eta Imanol".

"Udazken gaueko amodio koplak" : l'automne, synonyme d'amour

Ce texte a été composé par Patziku Perurena, un poète de Goizueta en Navarre, et est rapidement devenu un incontournable au triki.

Les couplets parlent d'une soirée d'automne, dont la douceur aide au rapprochement des amoureux.

C'est un fandango, une danse incontournable au Pays Basque : on peut danser en cercle, mais souvent c'est un face à face entre deux danseurs, qui peut aussi être un mode de séduction.