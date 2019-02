A l’occasion de l’anniversaire du premier vol de l’histoire du Concorde le 2 mars 1969, le musée de l’Air et de l’Espace, en collaboration avec l’AAMA (Association des Amis du Musée de l’Air) et l’APCOS (Association des Professionnels du Concorde et Supersonique), organise un évènement les 2 et 3 mars 2019.