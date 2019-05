Au Cabaret sauvage concert du Rebirth Brass Band le jeudi 30 mai

Le Rebirth Brass débarque en Seine-St-Denis et à Paris et propose des stages et ateliers avec les Fabriques Orchestrales Juniors (Les jeunes, entre 11 et 18 ans, mais également leurs parents, sont invités à apprendre à jouer de la musique en participant aux répétitions hebdomadaires de leur fanfare. Et nul besoin de maîtriser le solfège. À l’image de La Nouvelle-Orléans, il s’agit d’un enseignement oral de la musique sous la houlette de deux musiciens hors-pair : le saxophoniste et compositeur Bruno Wilhelm et le directeur musical de la Landry-Walker High School à La Nouvelle-Orléans Wilbert Rawlins Jr.) de La Courneuve - Villepinte - Sevran - Villetaneuse - Aulnay-sous-Bois

Il sera en concert au Cabaret Sauvage le 30 mai à 19h30