Bells and Spells au Théâtre de L'Atelier

Il y a beaucoup d’humour et l’éclat d’une douce folie dans l’univers de Victoria Thierrée Chaplin. Pour son nouveau spectacle, Aurélia Thierrée se glisse dans la peau d’une cleptomane. Aurélia Thierrée nous ouvre les portes de son imaginaire teinté d’intranquillité et de poésie. L’artiste aux multiples facettes se retrouve manipulée et sous l’influence des objets qu’elle dérobe. Des objets appartenant à un monde qui n’en fait qu’à sa tête.

Un porte-manteau se met à marcher. Des sièges et une table glissent, s’esquivent, pendant qu’un mur s’ouvre pour laisser surgir un couple de danseurs. Une robe est soudainement mue par une vie autonome… L’étrange rejoint ici le merveilleux.

Toutes sortes de mirages font sourire et rêver. Dans Bells and Spells, ni la logique, ni la raison, ni le sérieux n’a voix au chapitre. Aurélia Thierrée et Jaime Martinez nous guident vers des terres hallucinatoires. Des contrées libertaires qui conjuguent humour surréaliste et sens du féérique.