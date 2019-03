Pour cette édition-anniversaire (40 ans de danse contemporaine en Val-de-Marne et aujourd'hui dans toute l'île-de-France), 47 spectacles - 27 lieux de diffusion en Île-de-France pour 8 créations. Des rendez-vous familiaux comme une journée de danse dans le Domaine national de Saint-Cloud ou cette Dancewalk qui reliera la Bastille au sud-est parisien via l'ancienne voie de chemin de fer et la coulée verte du Tégéval...