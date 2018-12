Organisé tous les deux ans, le Carrousel des Métiers d’Art et de Création est le plus important salon dédié aux Métiers d’Art et de Création en France.

Pendant 4 jours, plus de 300 exposants dans les domaines de la mode, de la décoration et du design vont présenter leurs créations sur 6.000 m2, en plein cœur de Paris dans le cadre prestigieux du Carrousel du Louvre à Paris.

A quelques jours de Noël, voici une belle opportunité́ d’acquérir des pièces uniques ou réalisées en toutes petites séries dans tous les secteurs de la création, de l’accessoire de mode au luminaire en passant par la céramique ou le mobilier design.