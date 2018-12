Casse noisette au Théâtre des Champs Elysées

Ballet légendaire et LE spectacle de Noël par excellence, Casse-Noisette est encore aujourd’hui l’un des plus aimés du public. Comme dans Le Lac des Cygnes et La Belle au bois dormant, l’amour et la sincérité y triomphent sur les forces du mal.

C’est la première fois que le Ballet de l’Opéra de Kiev revient à Paris depuis sa dernière tournée en 1964.Pour sa venue à Paris à l’occasion des 150 ans de l’Opéra d’Ukraine,le Théâtre des Champs-Elysées se mettra aux couleurs du Noël ukrainien pendant toute la série des représentations.