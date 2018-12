Pour sa 44e création, la compagnie Alexis Gruss célèbre un anniversaire : Les « 250 ans de la piste ». Ce spectacle équestre et aérien, a pour ambition première de rendre hommage aux créateurs du cirque des origines, né de la rencontre des cavaliers militaires et des saltimbanques à travers des tableaux qui reconstituent l’ambiance de chacun des moments marquants de son histoire, si mal connue et pourtant si fascinante.