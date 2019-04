Concerts hommage à Michel Legrand au Grand Rex

Sous la direction artistique de Richard Galliano, de grands artistes du Jazz et de la Chanson, amis de Michel Legrand, se réuniront sur scène pour célébrer la mémoire du compositeur. Accompagnés par le big-band de Michel Legrand, Natalie Dessay, Michel Portal, Ibrahim Maalouf, Biréli Lagrène, Sylvain Luc, Nana Mouskouri, Marie Oppert et bien d’autres rendront hommage à son incomparable carrièreet partageront leur émotion en musique.

Un concert de légende qui mettra à l’honneur ses plus grands succès : Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort, L’Affaire Thomas Crown, Un été 42, et bien d’autres… Des mélodies inoubliables qui ont marqué l’histoire du jazz, de la chanson, de la musique de film et qui continuent de traverser le temps.

La musique de Michel Legrand est intemporelle. Ces deux soirées exceptionnelles réuniront de grands noms de la scène internationale autour de l’œuvre de Michel Legrand.