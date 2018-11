Avec près de 100 cordes (vocales) à son arc, Erick Baert interprète avec beaucoup d'humour, de charme et d'émotion une nouvelle génération de chanteurs :Vianney, Claudio Capéo, Julien Doré, Christophe Maé, Kendji Girac... Mais aussi les plus grandes voix françaises et internationales telles que Edith Piaf, Alain Bashung, Renaud, Florent Pagny, PascalObispo, Etienne Daho, Céline Dion, Jacques Brel, Louis Armstrong, Ray Charles, The Rolling Stones, AC/DC, Stevie Wonder, Frank Sinatra, Joe Cocker, Michael Jackson... Et bien d'autres !

Accompagné de Franck Ridacker à la batterie, de Maxime Pichon à la guitare et de Rémy Charlet au clavier, Erick Baert propose un véritable concert de 100 des plus grands chanteurs de tous les temps, produitet mis en scène par David Hardit (découvreur et metteur en scène de Michaël Gregorio).

Erick Baert à l'Apollo Théâtre