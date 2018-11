Exposition Illusions au Palais de la Découverte

L'exposition Illusions présentée au Palais de la découverte à partir du 6 novembre, propose de briser un interdit en révélant aux visiteurs les secrets des magiciens. En réalité, ils'agit simplement de décrypter les phénomènes qui trompent nos sens. Pour cela, et comme il est de coutume dans nos maisons de science, le public est invité à se retrousser les manches et à participer à l'exposition afin de faire en sorte que ces illusions ne le soient plus...

Illusions lève le voile sur le monde étonnant des paradoxes et autres distorsions des sens. Accessible dès 7 ans, cette exposition propose à travers une quarantaine d'expériences ludiques, de découvrir ces phénomènes et de décrypter les tours qu'ils jouent à notre cerveau.