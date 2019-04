Fake tout est faux tout est fou

Le conteur Abbi Patrix explore le Forum des Halles un micro en main et un casque sur les oreilles. Le public, équipé également de casques audio, écoute l'intimité de la voix et les transformations par Wilfried Wendling, de l'univers sonore qui l'entoure. La voix ment, déforme l'histoire du lieu, échange avec les spectateurs et les passants qui troublent la frontière de la fiction et du réel.

Les sons électroniques transportent le spectateur dans une expérience sonore inouïe et déroutante qui transcende l’espace de la représentation. L'histoire de Peer Gynt sert de trame au conte du mensonge et de la vérité.

Cette performance électro-contée sous casques audio et en interaction avec un lieu public sera reprise en mai et juin (tous les jeudis soirs) à la Gare de l’Est à Paris.