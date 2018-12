Festival de l'alimentation à la Cité des sciences

Les samedi 1er et dimanche 2 décembre, La Cité des sciences et de l'industrie présente le festival de l'alimentation pour apprendre à "bien manger".

Après avoir abordé en 2016, l’alimentation du futur puis les tendances du faire soi-même et de l’antigaspi en 2017, cette troisième édition s'intéresse au thème de la nutrition et de la biodiversité.

Fort de son succès, le festival 2018 conserve les mêmes dispositifs et vous propose des ateliers, des stands d’innovation, des démonstrations culinaires et la participation de grands chefs cuisiniers dans une ambiance conviviale et festive.